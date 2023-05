Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies: entouré après une publication du NEJM information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 15:44









(CercleFinance.com) - DBV Technologies bondit de plus de 10%, entouré après la publication par le New England Journal of Medicine (NEJM) des données de l'étude EPITOPE de phase 3 évaluant son Viaskin Peanut chez les enfants d'un à trois ans.



Ces résultats ont démontré que le traitement par immunothérapie épicutanée (EPIT) avec Viaskin Peanut était statistiquement supérieur au placebo pour désensibiliser les enfants à l'arachide en augmentant la dose d'arachide déclenchant les symptômes allergiques.



'Il n'existe actuellement aucune option thérapeutique approuvée pour les enfants allergiques à l'arachide âgés de moins de quatre ans', rappelle DBV, qui fait progresser les démarches réglementaires chez les un-trois ans dont cette allergie est confirmée.





Valeurs associées DBV TECHNOLOGIES Euronext Paris +10.13%