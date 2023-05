DBV Technologies en nette hausse après de bons résultats sur l'allergie à l'arachide

(AOF) - DBV Technologies (+11% à 3,33 euros) figure parmi les plus fortes hausses du marché SRD après l’annonce de la publication par le « New England Journal of Medicine » des données de l’étude Epitope de phase 3 évaluant son produit Viaskin Peanut chez les enfants de 1 à 3 ans. La biotech précise que cette publication démontre que le traitement par immunothérapie épicutanée (EPITTM) avec Viaskin Peanut était statistiquement supérieur au placebo pour désensibiliser les enfants à l’arachide en augmentant la dose d’arachide déclenchant les symptômes allergiques.

Ces données sont considérées comme de " très bonnes nouvelles " pour les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide, car il n'existe actuellement aucune option thérapeutique approuvée pour les enfants allergiques à l'arachide âgés de moins de 4 ans.

Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies, commente : " Cette publication intervient peu de temps après avoir reçu le retour de la FDA sur le pre-BLA (demande de licence de produit biologique), qui a tracé la voie réglementaire pour notre programme Viaskin Peanut chez les enfants de 1 à 3 ans. Les parents et les soignants attendent avec impatience des options thérapeutiques approuvées par la FDA dans ce groupe d'âge ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.