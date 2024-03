Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DBV Technologies: en net repli, la trésorerie ne rassure pas information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le titre DBV Technologies fait partie des plus fortes baisses du marché parisien vendredi matin dans le sillage de la publication de ses résultats financiers pour 2023.



Peu avant 12h00, l'action du spécialiste du traitement des allergies alimentaires chute de plus de 7% dans des volumes étoffés représentant déjà plus de quatre fois la moyenne quotidienne des quatre derniers jours.



Fin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la biotech totalisaient 141,4 millions de dollars, contre 209,2 millions de dollars un an plus tôt.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities saluent une trésorerie 'qui reste à ce jour confortable', avec une consommation de liquidité ('cash burn') de 67,8 millions de dollars en un an.



Ce montant ne rassurait pas le marché pour autant.



Dans son communiqué, DBV - qui rappelle être déficitaire et générer des flux de trésorerie négatifs depuis sa création - reconnaît que ce montant ne devrait pas suffire à soutenir son plan d'exploitation pour les 12 prochains mois.



Sur la base de ses activités actuelles, la société estime que son cash à disposition devrait être suffisant pour financer ses opérations jusqu'à la fin 2024.



Reconnaissant l'existence d'une 'incertitude significative' sur la continuité de son exploitation, l'entreprise dit travailler activement à l'obtention de financements supplémentaires.



La société évoque à la fois le scénario d'une augmentation de capital et l'hypothèse d'emprunts qui lui permettraient d'assurer la poursuite de ses efforts de recherche et développement (R&D) et la préparation du lancement de Viaskin Peanut, s'il devait être approuvé.



Fragilisé par l'approbation, le mois dernier, de la FDA à la mise sur le marché de Xolair, un traitement de Roche contre les allergies alimentaires, le titre a perdu 27% depuis le début de l'année, alors que DBV a longtemps été considéré comme l'acteur le mieux placé dans ce domaine.





Valeurs associées DBV TECHNOLOGIES Euronext Paris -6.31%