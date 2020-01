DBV TECHNOLOGIES : bons résultats à long terme de Viaskin Peanut

(AOF) - DBV Technologies a annoncé aujourd'hui des résultats positifs de premier plan obtenus à l'issue de l'extension en ouvert de trois ans de l'essai de phase 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité à long terme du médicament expérimental Viaskin Peanut chez des enfants de 4 à 11 ans allergiques à l'arachide. Les résultats ont démontré un bénéfice clinique à long terme, comme le montre l'augmentation de la dose réactive (DR), qui peut réduire la probabilité de réaction en cas d'exposition accidentelle aux arachides.

Après trois ans, 75,9 % (107/141) des patients présentaient une augmentation de leur DR par rapport à leur valeur de référence et que 51,8 % (73/141) des patients étaient parvenus à une DR d'au moins 1 000 mg de protéine d'arachide à la troisième année.

" Ces nouvelles données à long terme confirment le bénéfice clinique global de Viaskin Peanut observé jusqu'à présent dans les essais cliniques de phases 2 et 3", a indiqué le Dr David Fleischer, investigateur principal de l'études, directeur du Centre d'allergie et d'immunologie et chef de service au Children's Hospital Colorado.

"Ces données nous permettent de mieux comprendre le profil de Viaskin Peanut, actuellement examiné par la Food and Drug Administration américaine, qui pourrait constituer une option thérapeutique simple non invasive à prise uniquotidienne pour les enfants vivant avec une allergie à l'arachide dans la seconde moitié de l'année 2020, si ce médicament était approuvé " a précisé le Dr Pharis Mohideen, directeur médical chez DBV Technologies.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.