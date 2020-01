DBV TECHNOLOGIES : augmentation de capital de 125 millions de dollars

(AOF) - DBV Technologies a annoncé le lancement d'une offre globale d'actions ordinaires d'un montant total de 125 millions de dollars, pouvant prendre la forme d'American Depositary Shares. Les banques chefs de file et teneurs de livres associés ont une option sur 15% supplémentaires, pendant 30 jours. Des ADS seront donc admis sur le Nasdaq et des actions sur Euronext. Les prix fixés seront au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action à Paris, des séances des 29, 28 et 27 janvier, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%.

Au 31 décembre 2019, DBV Technologies disposait de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 172 millions d'euros, contre 122,8 millions d'euros au 31 décembre 2018.