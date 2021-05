DBV TECHNOLOGIES a assez de trésorerie jusqu'au second semestre 2022

(AOF) - DBV Technologies a annoncé ses résultats financiers du premier trimestre 2021. La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars 2021 s'élevaient à 152,5 millions de dollars, contre 196,4 millions de dollars au 31 décembre 2020. Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels financent ses activités jusqu'au second semestre 2022.

Le produits opérationnels se sont élevés à 2,9 millions de dollars pour le trimestre clos au 31 mars 2021, contre à 4,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2020, en baisse de 37,7 %.

Pour les 3 mois clos le 31 mars 2021 et 2020, les produits opérationnels ont été principalement générés par le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et par les produits reconnus par DBV dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science.

La diminution des produits opérationnels est principalement due à la baisse du CIR, les frais de recherche et développement, et donc les dépenses éligibles au CIR, étant en diminution.

La perte nette s'est élevée à 29,4 millions de dollars pour les 3 mois clos le 31 mars 2021, contre 40,9 millions de dollars pour les 3 mois clos le 31 mars 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.