DBV Techno : s'effondre de -47% vers 3,56E

(CercleFinance.com) - Nouveau revers dans le processus de mise sur le marché d'un anti-allergique (Viaskin Peanut) qui provoque un plongeon de -47% de DBV Techno vers 3,56E... et le titre retrace à 1,5% près son plancher du 17 mars à 3,50E, avant une clôture à 4,1E. Le titre reprend déjà de 30% vers 4,60E... mais le comblement du 'gap' des 6,26E du 30 juillet semble encore très lointain.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris -28.96%