Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Techno : retrace les 10, les 10, 08E en vue. Cercle Finance • 09/06/2021 à 16:01









(CercleFinance.com) - Le rebond amorcé sur 9,18E s'accélère au-delà des 9,4E et DBV Techno retrace les 10E. Le prochain objectif pourrait se situer vers 10,08E, l'ex-plancher du 23/04 et 10/05... l'étape suivante devrait propulser le cours de DBV vers 10,22E (ex-zénith d'ouverture du 15 mars).

Valeurs associées DBV TECHNOLOGIES Euronext Paris +7.87%