DBV Techno : pullback sous les 10E, support à 9,2E

(CercleFinance.com) - Le titre DBV Techno -depuis 6 mois- reste incapable de s'extraire par le haut de son corridor 11,5E/8,5E... et depuis 3 mois du biseau 9,2/10,5E (les 10E servent en fait de pivot) : c'est l'une des plus spectaculaires stagnations parmi tous les titres du SBF120

