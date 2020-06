Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV : plongeon après un projet de plan de restructuration Cercle Finance • 26/06/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - DBV Technologies dévisse de 12% après l'annonce par la société biopharmaceutique qu'elle initie un projet de plan de restructuration, 'afin d'étendre son horizon de trésorerie en attendant des clarifications de la part de la FDA'. Elle explique en effet ne pas avoir encore reçu de nouvelles informations concernant sa demande de BLA pour Viaskin Peanut, et avoir entrepris une revue complète de ses activités afin de se positionner au mieux dans l'hypothèse d'un retard dans le calendrier d'examen. A la suite de cette revue, son conseil d'administration a approuvé l'initiation immédiate d'un projet de plan de restructuration global, qui devrait notamment comprendre une réduction significative des effectifs.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris -15.33%