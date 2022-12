Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV: levée de la suspension clinique partielle par la FDA information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce que la FDA américaine a levé la suspension clinique partielle de son essai clinique de phase 3 VITESSE qui évaluera le patch Viaskin Peanut 250 μg modifié (DBV712) chez des enfants âgés de quatre à sept ans.



La FDA a confirmé que DBV a répondu de manière satisfaisante aux points remontés dans sa lettre de suspension clinique. Le protocole mis à jour sera soumis aux sites cliniques pour l'approbation ultérieure des comités de protection des personnes et comités d'éthique.



La société prévoit de commencer le processus de sélection des patients au premier trimestre 2023, le dernier devant être sélectionné au premier semestre 2024, et envisage la publication des premiers résultats de l'étude VITESSE pour le premier semestre 2025.





