DBV : exercice partiel de l'option de surallocation

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce l'exercice partiel de l'option de surallocation pour souscrire à 338.687 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 677.374 ADS au prix de 10,25 dollars par ADS, avant déduction des commissions et dépenses estimées. Ainsi, le nombre total d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'offre globale s'élève à 7.838.687, dont 4.874.268 actions sous forme d'ADS, portant le montant total brut attendu à environ 160,7 millions de dollars (environ 146,1 millions d'euros). DBV envisage d'utiliser le produit net de l'offre globale, principalement, en cas d'approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin Peanut, en ce compris les efforts de commercialisation pour le lancement dans le courant du second semestre 2020.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris 0.00%