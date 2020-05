Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT : tirage de deux tranches d'OCEANE Cercle Finance • 11/05/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - DBT annonce qu'à fin de conforter le financement des actions mises en place pour la sortie du confinement et la reprise progressive de sa production, il a procédé au tirage des troisième et quatrième tranches d'OCEANE avec BSA attachés. Ce tirage, réalisé le 16 avril, a porté sur un montant nominal total de 1.000.000 euros. Il est précisé que 2.000.000 BSA 2 ont été émis au profit d'EHGOSF à cette occasion, avec un prix d'exercice de 0,05 euro par BSA 2. Il est également précisé que DBT et EHGOSF ont décidé de fixer la date du tirage de la cinquième tranche d'OCEANE avec BSA attachés au 18 mai, sous réserve du respect des conditions de tirage à cette date.

Valeurs associées DBT Euronext Paris +11.11%