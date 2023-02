Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT: tirage de deux nouvelles tranches d'Océanes information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le titre DBT s'inscrit en baisse lundi suite à l'annonce du tirage des 14ème et 15ème tranches d'Océanes pour un montant total d'un million d'euros.



A 12h20, l'action du spécialiste des systèmes de recharge pour les véhicules électriques reculait de 3,9%, sous-performant un marché parisien nettement haussier (+1,5%).



Dans son communiqué, DBT rappelle que ce tirage d'Océanes s'inscrit dans le cadre du contrat de bons d'émission d'Océanes conclu avec le fonds d'investissement European Select Sustainable Investments en janvier 2022.





DBT Euronext Paris -3.88%