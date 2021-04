Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT : tirage d'une tranche de BEOCABSA de 1ME Cercle Finance • 26/04/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - DBT indique aujourd'hui avoir procédé, le 20 avril 2021, au tirage de la première tranche de Bons d'Emission d'Obligations Convertibles en Actions avec Bons de Souscription d'Actions Attachés (BEOCABSA) pour un montant nominal total d'un million d'euros. Il est précisé que 6.153.847 BSA ont été émis à cette occasion, avec un prix d'exercice de 0.13 euro par BSA.

Valeurs associées DBT Euronext Paris +2.93%