Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT : suspension de la cotation des actions Cercle Finance • 25/11/2019 à 10:18









(CercleFinance.com) - DBT, leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, annonce aujourd'hui avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Growth à compter du lundi 25 novembre 2019, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis. ' DBT mène actuellement des discussions avec des partenaires financiers avec l'objectif de revoir la structure de son financement et de retrouver une stabilité financière ' indique le groupe.

Valeurs associées DBT Euronext Paris 0.00%