DBT: subvention de 1,5ME pour booster la technologie

(CercleFinance.com) - Le Groupe DBT va recevoir une subvention de 1,5ME liée au fond de relance Européen React-EU. L'aide financera les innovations déployées sur ses nouvelles gammes de recharge rapide et ultra-rapide.



Grâce à cette subvention, qui couvre près de 85% des investissementsdu projet jusqu'en 2023, DBT envisage d'embaucher jusqu'à 15 personnes dans son usine de Brebières.



Le projet technologique de DBT a été sélectionné par la Région Hauts-de-France, décisionnaire dans l'attribution des fonds Feder REACT-EU.



Cette enveloppe a pour but d'apporter un soutien financier à des porteurs de projets pour contribuer à larelance économique.



'Ce financement permettra de renforcer nos points forts: des produits de qualité avec un modèle industriel pérenne. Ce programme de financement met en avant le savoir-faire des territoires pour développer les solutions éco-durables de la mobilité du futur ',commente Alexandre Borgoltz, directeur général de DBT.





