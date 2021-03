DBT souhaite devenir un acteur majeur de la mobilité électrique en Europe

(AOF) - Tout en accélérant les investissements dans ses métiers traditionnels, DBT a décidé la mise en œuvre d'un nouvel axe stratégique afin de devenir à l'horizon 2025 un acteur de référence de la mobilité électrique en Europe. Ce nouvel objectif stratégique conduira notamment à l'intégration et au développement de nouveaux services reliés à la mobilité électrique.

DBT a aussi décidé, parallèlement à ses métiers traditionnels, d'engager une stratégie d'acquisition pour renforcer la position de DBT dans le secteur de la mobilité électrique et constituer un groupe aux activités diversifiées dans l'univers du développement durable.

Dans ce cadre, le groupe a conclu un financement en fonds propres d'un montant maximum de 200 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.