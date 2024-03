Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DBT: sélectionné par Bouygues Energies Services et Ineo information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Le groupe DBT annonce avoir été sélectionné par Bouygues Energie Services (BYES) et Ineo pour répondre à l'appel d'offre pour équiper un regroupement de 5 syndicats d'électrification en Ile de France en bornes de recharge électrique Milestone.



DBT a été sélectionné en qualité de fournisseur de bornes haute puissance.



Le premier site installé a été inauguré le 21 mars à La Rochette. La station inclut pour la première fois une borne Milestone 120kw qui permet d'effectuer une recharge en 30 minutes en moyenne.



Depuis début 2024, le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne (SDESM) a été livré de 4 bornes (dont le site de La Rochette) et prévoit de continuer à en installer de nouvelles pendant les 4 ans.



'Ce partenariat permettra d'accélérer encore la transition de la mobilité électrique en Ile de France, une région particulièrement concernée par la nécessité de décarboner le transport automobile', a commenté Alexandre Borgoltz, le directeur général de DBT.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.