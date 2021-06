DBT se positionne sur le marché des bornes de recharge intelligentes

(AOF) - Le groupe DBT, spécialiste des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, a annoncé la signature d'un protocole d'accord lui permettant de prendre une participation dans la start-up Delmonicos. Cette société développe une solution logicielle intégrée aux bornes de recharge qui facilite et sécurise la supervision, l'interopérabilité et le paiement des sessions de recharge. En cas de réalisation définitive de l'accord, DBT détiendrait une participation minoritaire dans le capital de Delmonicos qui pourrait monter jusqu'à 25 % du capital en fonction de l'avancée du projet.

Dans un marché en plein essor, DBT choisit, avec ce projet de rapprochement, de se positionner sur le créneau porteur des bornes de recharge intelligentes. Avec une large technologie embarquée, DBT va être en mesure de proposer à ses clients une offre hardware et software intégrée couvrant toute la chaîne de valeur. Ceci lui conférera un avantage concurrentiel majeur en termes de coûts, de sécurité et d'évolution.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.