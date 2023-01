Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT: revenu plus que doublé en 2022, perspectives favorables information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Le groupe DBT a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires plus que doublé pour l'exercice 2022 et de perspectives 'très favorables' pour 2023, une publication accueillie sans grand entrain à la Bourse de Paris.



Porté par un marché de la mobilité électrique en plein essor, le spécialiste des systèmes de recharge pour les véhicules électriques a généré un revenu total de 9,7 millions d'euros l'an dernier, contre 4,4 millions en 2021.



Sa dynamique commerciale s'est traduite par un essor des prises de commandes, qui atteignaient 13 millions d'euros en fin d'exercice, soit une multiplication par 2,7 par rapport à 2021.



Concernant 2023, DBT dit anticiper un chiffre d'affaires compris entre 15 et 20 millions d'euros, avec l'objectif de constituer un socle de revenu récurrent susceptible de faciliter un retour à la profitabilité opérationnelle.



Suite à cette publication, le titre DBT coté sur Euronext Growth Paris perdait 1,8% jeudi en fin de matinée. Il accuse un repli de quelque 78% sur les 12 derniers mois.





Valeurs associées DBT Euronext Paris 0.00%