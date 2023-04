Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT: réseau de stations de recharge dans les Hauts-de-France information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - DBT a annoncé mercredi qu'il allait s'associer au groupe d'immobilier commercial IRD afin de mettre en place un réseau de stations de recharge ultra-rapides dans la région des Hauts-de-France.



Les deux groupes ont signé un partenariat visant à installer d'ici à la fin de l'année 32 nouveaux points de recharge haute puissance sur les parkings du groupe nordiste.



D'ici la fin 2023, ces 'hubs' accessibles à tous - sans abonnement via des passes de recharge ou des cartes bancaires - seront déployés au sein de six centres commerciaux de la région Haut de France.



Conçues et produites en France, à moins de 100 km de leurs lieux d'installation, ces bornes seront intégralement alimentées en énergie verte.



Coté à la Bourse de Paris, le titre DBT progressait de plus de 2% mercredi à la suite de cette annonce.





