DBT réduit ses pertes en 2022

" L'exercice 2022 est en phase avec notre plan stratégique et en valide le troisième volet, à savoir la croissance forte de notre chiffre d'affaires " conclut Alexandre Borgoltz, Directeur Général. " Nous démarrons 2023 avec pour ambition de poursuivre notre trajectoire de croissance et de nous préparer à changer de taille " avec " un objectif de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ", ajoute-t-il.

Au 31 décembre 2022, le montant des fonds propres et assimilés de DBT s'élève à 12,9 millions d'euros contre 10,3 millions en 2021, avec une dette financière qui s'établit à 6,15 millions d'euros.

