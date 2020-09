Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT : rattrapage du retard de production accumulé Cercle Finance • 03/09/2020 à 12:53









(CercleFinance.com) - DBT, spécialiste des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, indique que la nouvelle dynamique qu'il connaît depuis ces derniers mois, a permis de rattraper le retard de production accumulé par l'arrêts des lignes de production entre mars et mai 2020. Le groupe annonce par ailleurs le recrutement de trois personnes depuis juin au service commercial afin de soutenir la forte demande et poursuivre la dynamique instaurée. Coté bureaux d'étude, il conforte sa volonté d'innovation continue en ouvrant deux postes. Pour objectif d'optimiser la logistique et d'accroître ses capacités de production, DBT entreprend l'extension de son bâtiment avec l'ajout de 2000m² supplémentaires, chantier qui devrait être finalisé dès février 2021 et permettra de doubler la surface de production.

Valeurs associées DBT Euronext Paris +19.41%