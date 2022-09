DBT prend une longueur d'avance sur ses concurrents

(AOF) - DBT met en service de son " EV Test-Lab ", plateforme unique d'analyse et de simulation de charge pour véhicules électriques. Pionnier dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques (VE) en France et en Europe, DBT entend avec cet investissement offrir des solutions toujours plus fiables plus robustes et qui anticipent les normes futures (ISO15118, OCPP2.0, nouvelles batteries à 1000V).

Le système, fourni et mis en service par ES-France, permet à DBT de tester ses chargeurs fortes puissances en simulant tout véhicule électrique avec l'historisation de chaque paramètre. DBT pourra ainsi constituer une base de données unique des caractéristiques de charge de tous les VE du marché permettant leur traçabilité complète sur tous les réseaux de bornes utilisant les chargeurs DBT.

Cet équipement de laboratoire de toute nouvelle génération permet à DBT de prendre une longueur d'avance sur ses concurrents dans la mesure où il n'existe actuellement que 4 autres stations de ce genre en France, la plupart chez des constructeurs automobiles.

