Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT: mise en service d'une nouvelle plateforme information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 15:39









(CercleFinance.com) - DBT, un spécialiste des infrastructures de recharge de véhicules électriques, a annoncé lundi la mise en service d'une nouvelle plateforme destinée à l'analyse et simulation de charge.



Ce système doit permettre à l'entreprise de tester ses chargeurs fortes puissances en simulant tout véhicule électrique avec l'historisation de chaque paramètre.



DBT va ainsi pouvoir constituer une base de données compilant les caractéristiques de charge de tous les véhicules électriques du marché permettant leur traçabilité complète sur tous les réseaux de bornes utilisant ses chargeurs.



Dans un communiqué, la société indique que cet équipement de laboratoire de toute nouvelle génération doit lui permettre de prendre une longueur d'avance sur ses concurrents puisque seulement autres stations de ce genre existent actuellement en France, la plupart chez des constructeurs automobiles.



Ce projet représente un investissement total de 1,6 million d'euros, financé à parité par DBT (en fonds propres) et par le Fonds de Modernisation dans le cadre de France Relance.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action DBT s'inscrivait en hausse de 5% lundi suite à cette annonce.





Valeurs associées DBT Euronext Paris +3.61%