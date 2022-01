Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT: le titre chute après un financement par Océanes information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le titre DBT s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Paris suite à la mise en place d'une émission d'Océanes pour un montant de 50 millions d'euros.



Le spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques indique avoir conclu ce contrat d'émission avec la société d'investissement European Select Sustainable Investments.



L'accord porte sur 20.000 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (Océanes) d'une valeur nominale de 2.500 euros chacune, se décomposant en une tranche de 800 Océanes, suivie de 96 tranches de 200 Océanes chacune.



Le montant nominal total ressort ainsi à 50 millions d'euros.



Dans un communiqué, la société indique que cette nouvelle ligne de financement a pour double objectif de permettre, d'une part, de poursuivre sa stratégie de conquête de parts de marché et d'autre part, de réduire la structure de financement actuelle en lui substituant une nouvelle ligne de fonds propres nettement moins dilutive.



Pour mémoire, le contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés (OCABSA) conclu avec Park Capital avait été résilié en début d'année.



Avec la mise en place du projet, la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la société se trouvera néanmoins ramenée à 0,26% dans le cas de la conversion de toutes les Océanes.



A 12h20, l'action DBT lâchait plus de 6,5%, sous-performant un marché parisien nettement baissier.





