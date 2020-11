Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT : le titre chute après le plan de financement Cercle Finance • 04/11/2020 à 11:59









(CercleFinance.com) - L'action DBT signe mercredi l'une des plus fortes baisses de la Bourse de Paris après l'annonce par le spécialiste des recharges de véhicules électriques d'un plan de financement visant à faire face aux perturbations économiques actuelles. DBT a annoncé ce matin la mise en place d'un nouveau financement auprès de Park Partners constitué d'un prêt d'un montant maximum de 20 millions d'euros. Dans son communiqué, le groupe précise que l'opération aura un impact dilutif sur les actionnaires existants. Dans l'hypothèse où 120 millions de BSA étaient émis au profit de Park Partners, un actionnaire détenant 1% du capital avant la mise en place de ce financement verrait ainsi sa participation passer à 0,65% du capital. Dans le but d'aligner les intérêts du nouveau management avec ceux de ses actionnaires, son conseil d'administration a par ailleurs décidé de mettre en place un plan d'attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'équipe de direction. A 12h00, le titre du groupe industriel lâchait plus de 7%.

Valeurs associées DBT Euronext Paris -7.93%