DBT: le marché applaudit les perspectives

(CercleFinance.com) - DBT figure parmi les plus fortes hausses du marché parisien vendredi suite à la publication d'un chiffre d'affaires 2021 conforme aux attentes et de perspectives favorables pour 2022.



Le groupe industriel indique qu'après un exercice 2020 en retrait du fait de la pandémie, son activité s'est redressée en 2021 avec un chiffre d'affaires ressorti à 4,3 millions d'euros, soit en hausse de 10%.



La croissance a été largement tirée par DBT CEV, sa filiale d'infrastructures de recharge, qui a généré un chiffre d'affaires annuel en hausse de 25% à la faveur du marché très porteur de la mobilité électrique.



La société revendique aujourd'hui plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays d'Europe.



DBT - qui a enregistré des prises de commandes en hausse de 50% à 4,2 millions d'euros l'an dernier - indique qu'il continue de boucler de nouvelles affaires à un rythme 'très soutenu' depuis le début de l'année.



Depuis le 1er janvier, le groupe a déjà comptabilisé près de deux millions d'euros de commandes, soit la moitié du niveau de celles obtenues pour l'ensemble de l'année 2021, des contrats décrochés en grande partie auprès de nouveaux clients.



Vers 14h00, le titre s'adjugeait 7,2% après avoir bondi de plus de 20% dans le courant de la matinée.





