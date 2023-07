Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT: l'activité du premier semestre ne convainc pas information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - DBT chute vendredi à la Bourse Paris au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires semestriel qui peine à convaincre le marché sur le dynamisme commercial de l'entreprise.



Vers 11h30, le titre du spécialiste de la mobilité électrique perd plus de 14%, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



DBT a annoncé hier soir avoir enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé 2023 de 5,8 millions d'euros, en progression de 27% par rapport

à la même période de l'exercice précédent.



Ses prises de commandes ont augmenté de 19% pour s'établir à 8,8 millions d'euros.



Le groupe rappelle par ailleurs disposer d'un carnet de commandes de plus de six millions d'euros devant être produit et facturé avant la fin de

l'exercice.



DBT explique qu'il continuer à développer fortement son métier d'opérateur avec sa filiale R3, se disant 'raisonnablement optimiste' dans la capacité de sa filiale à engranger rapidement des contrats majeurs.



DBT, qui rappelle que son 'modèle économique s'inscrit dans des cycles longs', dit tabler sur la poursuite d'une tendance largement haussière de son activité pour le reste de l'exercice avec une croissance attendue aux alentours de 20% pour 2023.





