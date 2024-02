DBT: augmentation de capital de 8 millions d'euros

(AOF) - DBT annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant brut de près de 8 millions d'euros afin de financer sa croissance interne et de rembourser de manière anticipée le solde d’une dette d’Oceane d’environ 1,5 million d'euros. Le spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques annonce un prix de souscription de 1,90 euro par action représentant une décote de 50% par rapport au dernier cours de clôture précédant la fixation du prix.

"Le nombre d'actions composant le capital de la société sera, en cas de réalisation de l'opération à 100%, multiplié par 6,2 suite à l'émission d'actions nouvelles représentant près de 5,2 fois le nombre d'actions existantes", précise DBT.

DBT entend s'inscrire dans une trajectoire de croissance soutenue, portée par l'essor de la mobilité électrique, avec pour objectifs dès fin 2025, de "franchir le cap des 25 millions d'euros de chiffre d'affaires" et de "parvenir à l'équilibre de l'EBITDA". A l'horizon 2028, il s'agira d'atteindre le seuil des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et dégager une marge d'EBITDA consolidée de l'ordre de 15%.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.