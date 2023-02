DBT annonce le tirage des tranches 14 et 15 d'OCEANE

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission d'Obligations Convertibles ou Echangeable en Actions Nouvelles et/ou Existantes d'une valeur nominale de 2 500 euros chacune (les « OCEANE ») conclu entre DBT SA et le fonds d'investissement European Select Sustainable Investments en date du 21 janvier 2022, DBT indique avoir procédé, le 13 janvier 2023, au tirage des quatorzième et quinzième tranches d'OCEANE pour un montant nominal total d’un million d'euros.

