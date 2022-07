DBT a plus que doublé son chiffre d'affaires au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - DBT, expert de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, a réalisé au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros, soit plus du double de celui constaté au premier semestre 2021 et déjà supérieur au total de l'exercice 2021.L'activité a été tirée par la performance "remarquable" du pôle Bornes de recharge (DBT CEV à +312%). Depuis le début de l'année, DBT a enregistré une prise de commandes de 7,4 M€ (+335%) , dont un "excellent" mois de juin à 1,8 million.

