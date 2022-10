DBT a plus que doublé ses ventes au premier semestre 2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

En parallèle, DBT entend poursuivre sa diversification vers le métier d'opérateur de recharge de véhicules électriques avec sa filiale R3. Après avoir enregistré ses premiers succès commerciaux et avoir déployé les premières bornes en 2022, le groupe a franchi une nouvelle étape avec la création de R3 Infra Invest, filiale majoritaire de R3, constituée en partenariat avec deux partenaires financiers de renom dans les ENR, la Banque des Territoires et Amundi Transition Energétique.

La perte d'exploitation ressort à 2,6 millions d'euros, soit une diminution de 17,4% par rapport à celle enregistrée au 1er semestre 2021, poursuivant la tendance d'amélioration enregistrée en 2021. En l'absence d'autres éléments significatifs, la perte nette ressort à 2,572 millions d'euros au premier semestre 2022 contre - 2,965 millions d'euros, un an auparavant.

Les charges de personnel s'établissent à 1 868 000 euros en légère hausse de 2,1%. Les autres charges d'exploitation diminuent de 208 000 euros et atteignent 1 652 000 euros. Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour 641 000 euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.