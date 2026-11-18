La banque singapourienne DBS DBSM.SI a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec l'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N afin d'élargir l'accès des investisseurs institutionnels au stablecoin USDC, adossé au dollar américain, en Asie.
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Les clients institutionnels éligibles peuvent désormais émettre et racheter des USDC directement auprès de DBS, au lieu d’acheter et de vendre ce stablecoin sur les marchés secondaires
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DBS, première banque d’Asie du Sud-Est en termes d’actifs, a déclaré que cet accord offrait aux institutions une plus grande sécurité et une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs liquidités
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Ce partenariat reflète l’intérêt croissant des institutions pour la monnaie tokenisée et les stablecoins, considérés comme des outils permettant des transferts de fonds plus rapides et plus efficaces, a déclaré la banque singapourienne
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DBS assurera le règlement USD-USDC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant ainsi aux institutions de convertir leurs dollars américains en stablecoin et inversement en dehors des heures d’ouverture bancaires traditionnelles
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Cette annonce fait suite au lancement, la semaine dernière, par DBS d’une solution de dépôt tokenisé transfrontalier en collaboration avec JP Morgan, qui permet des transferts en dollars américains 24 heures sur 24 entre des comptes basés sur la blockchain aux États-Unis et à Singapour
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