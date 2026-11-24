DB prévoit une reprise du cuivre et une offre excédentaire de minerai de fer en 2027 ; relève la recommandation sur Norsk Hydro à « acheter »

** La Deutsche Bank estime que la reprise des cours du cuivre sera soutenue par une croissance mondiale soutenue, tandis que l'offre excédentaire de minerai de fer maintiendra les prix au niveau de la courbe des coûts en 2027, indique le courtier dans ses perspectives sur le secteur minier et métallurgique

** La DB estime que la récente correction de 25 % du secteur implique que les marchés anticipent un ralentissement de la croissance mondiale, mais ajoute que les perspectives baissières pour l’aluminium semblent déjà être prises en compte dans les cours

** Elle relève la recommandation sur le producteur d’aluminium Norsk Hydro NHY.OL de « conserver » à « acheter », estimant que le rapport risque/rendement est devenu de plus en plus attractif

** Le courtier abaisse l’objectif de cours de Hydro de 4,4 % à 86 NOK, estimant que la société devrait tirer parti de sa « croissance sous-estimée » et de ses leviers de marge pour compenser la normalisation des prix de l’aluminium

** Il relève ses estimations d’EBITDA pour Hydro pour 2027-2028, soulignant la baisse des coûts énergétiques et la conclusion d’un nouvel accord d’approvisionnement en gaz pour la raffinerie d’Alunorte

** DB cite Glencore GLEN.L , Freeport-McMoRan FCX.N et First Quantum Minerals FM.TO parmi ses principaux choix sectoriels aux côtés de Hydro, en invoquant des valorisations attractives et des catalyseurs spécifiques à ces sociétés