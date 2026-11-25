DB abaisse la recommandation sur Royal Unibrew à “vendre” en raison des risques liés à la perte du contrat avec Pepsi

** La Deutsche Bank abaisse la recommandation sur Royal Unibrew RBREW.CO de “conserver” à “vendre”, estimant que le consensus du marché ne tient pas compte des risques liés à la perte par le groupe danois de boissons de son contrat avec Pepsi

** Le courtier estime que la perte de la distribution de Pepsi au Danemark, en Finlande et dans les pays baltes à partir de 2029 pèsera sur la rentabilité de Royal Unibrew, cette activité représentant 13 % du chiffre d’affaires du groupe

** DB prévoit un BPA nettement inférieur au consensus pour les exercices 2029 et 2030, reflétant la perte de chiffre d’affaires et les coûts de transition à venir

** Alors que la société a fait état de 300 millions de couronnes danoises (44 millions de dollars) de coûts de transition, le consensus actuel implique une récupération totale des ventes perdues ou d’importantes économies de coûts, selon le courtier

** Il estime que les modèles de consensus pour 2030 tablent sur 900 millions de couronnes d’économies ou sur une récupération totale des ventes perdues, ce qu’il qualifie d’optimiste

** Sur les 15 analystes qui couvrent le titre, 5 lui attribuent la note “achat fort” ou “achat”, 8 “conserver” et 2 “vendre” ou “vente forte”, selon les données de LSEG

(1 $ = 6,8278 couronnes danoises)