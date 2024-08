Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40: teste les 18.780, à 100Pts du record absolu du 15 mai information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - La correction de début août est intégralement effacée, le DAX40 achève sa remontée funiculaire entre 17.320 et 18.780 (l'indice renoue ainsi avec ses sommets du 12 juillet et 20 mai dernier.

Le prochain objectif devient le record absolu des 18.875 testé durant quelques dizaines de minutes et à une unique reprise le 15 mai dernier (la vraie résistance demeure 18.780, et nous y sommes).

Rappel : le DAX a laissé 2 'gaps' béants au-dessus de 18.200 le 15 août et 17.817Pts le 13 août.









