(CercleFinance.com) - Le DAX40 teste la résistance des 15.200, ex-plancher du 27/09 puis 13 et 17/10... mais l'indice se rapproche surtout de la résistance oblique court-moyen terme des 15.250 issue du 'pic' des 16.470 du 28/07 puis du récent zénith des 15.900 du 15/09.

Un retracement de 50% de la récente baisse validerait un objectif de 15.340 qui semble un peu ambitieux après +550Pts repris d'un seul trait.





Valeurs associées DAX XETRA -0.38%