DAX40 : teste 16.332 (record absolu), retombe vers 16.200Pts information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 17:23









(CercleFinance.com) - Le DAX40 a amélioré ce 19 mai (16.332 au plus haut) son précédent record intraday des 16.285/16.290 des 18 novembre 2021 et 5 janvier 2022: le record de clôture a été lui, amélioré de 4Pts à 16.275 (contre 16.271 le 5/01/2022).

Attention à la formation d'un double-sommet historique, un gigantesque 'M' baissier dont la base se situe vers 12.000Pts.

La tendance haussière moyen terme sera préservée à condition de ne pas rétrograder sous les 15.650/15.700 (ex-plancher du 27/04 au 04/05), ce qui laisse une bonne marge.

Le 1er objectif à la baisse se situe vers 15.992, un 'gap' resté béant depuis le 17 mai.







Valeurs associées DAX XETRA -0.32%