DAX40 : test décisif des 13.250 information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 13:29









(CercleFinance.com) - Le DAX40 effectue un second test décisif des 13.250, c'est à dire la résistance oblique baissière moyen terme (issue du zénith des 16.270 du 5 janvier dernier puis du 'top' des 13.910 de la mi-août... qui deviendrait le 1er objectif en cas de succès).

En cas de rechute sur 12.400, la situation redeviendrait délicate et un re-test du plancher annuel des 12.000/11.975 de fin septembre pourrait déboucher sur un rebond en 'W' dans le meilleur des cas, voir un décrochage vers 11.550.





