DAX40 : support des 13.900/13.880 menacé

(CercleFinance.com) - Le DAX40 se retrouve sur le fil du rasoir car avec un repli de -0,42% à 13.885, le support des 13.900/13.880 (ex-zénith du 16 août) est menacé.

En cas de rupture, plus de support technique solide avant 13.380 (plancher du 9 mai) puis 13.300 (50% de retracement de la hausse 11.900/14.600) et risque de glissade vers 12.600, support testé les 7 mars et 1er septembre dernier.





Valeurs associées DAX XETRA -0.42%