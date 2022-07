Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40: superbe rebond sur les information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 18:24









(CercleFinance.com) - Après le 'bear-trap' du 5 juillet à 12.400 (franche cassure du 'fixing' d'ouverture du 7 mars à 12.600) puis une seconde alerte baissière à 12.520 en clôture le 14 juillet, le DAX inverse brusquement la vapeur avec un gain de +2,8% à 12.870Pts qui efface d'un coup les replis de 13 et 14 juillet.

Le franchissement de la récente résistance des 13.000Pts du 8 juillet pourrait précéder le re-test de l'ex-plancher des 13.380 (objectif peu ambitieux) puis la fermeture du 'gap' des 13.750 du 10 juin.





Valeurs associées DAX XETRA +2.76%