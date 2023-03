Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40 : revient flirter avec la résistance des 15.600Pts information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 19:40









(CercleFinance.com) - Le DAX40 profite de l'envolée de +6% de Lufthansa et revient flirter avec les 15.600Pts (sommet annuel testé en intraday les 6 et 16 février) et inscrit sa meilleure clôture hebdomadaire depuis le 21 janvier 2022.

Les 15.600 ne sont donc pas anodins : franchir cette résistance ouvrirait la route d'un re-test du zénith historique des 16 novembre 2021 et 5 janvier 2022





Valeurs associées DAX XETRA +1.64%