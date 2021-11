Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40 : retrace son zénith des 15.977 du 13 août information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le DAX40 retrace son zénith de clôture des 15.977 du 13 août : certes, sa composition a changé et s'est enrichie de titres, sensément les plus dynamiques du moment, mais cela ne suffit pas pour inscrire un nouveau record absolu au-delà des 16.000 (16.030, testé en intraday ce même 13/08). En cas de franchissement, et après un mouvement de balancier/reprise en 'V' vers 15.000 (14.973 le 16/10), le DAX40 devrait s'en aller inscrire un nouveau record vers ou un peu au-dessus des 17.000. Un doublement depuis son plancher des 8.255 des 16 et 19 mars 2020 induit un objectif de 16.510, un doublement depuis la plus basse clôture des 8.500 corrobore celui des 17.000.

Valeurs associées DAX XETRA -0.09%