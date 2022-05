Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40: repasse au-dessus des 14.000 information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Les volumes sont minuscules en ce jeudi de l'Ascension et le DAX40 en profite pour repasser au-dessus des 14.000, sans la moindre opposition.

A 14.100, le DAX ressortirait de son canal baissier moyen terme inauguré sous 16.285 le 5 janvier dernier, lui ouvrant le chemin des 14.500 (zénith 21 avril) puis 14.820 (ex-zénith du 29/03).





Valeurs associées DAX XETRA +0.91%