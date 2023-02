Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40 : rechute sous les 15.300Pts information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 18:43









(CercleFinance.com) - Le Dax40 rechute sous les 15.300Pts (support court terme de la consolidation latérale amorcée sous 15.550/15.600) puis enchaine sous 15.200Pts (refermant au passage le 'gap' des 15.222 du 1er février).

La tendance haussière est invalidée -ou à la limite de l'être- avec une incursion vers 15.160.

Le prochain objectif sera le test de l'ex-résistance des 14.540 du 24/11 au 13/12/2022.





Valeurs associées DAX XETRA -1.72%