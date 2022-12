Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40 : plafonnement sous 14.600 en cours, pas de pullback information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 18:09









(CercleFinance.com) - Au bout de 9 semaines de hausse et après +23% repris (un record), le DAX40 marque un plafonnement sous 14.600 (ex-zénith du 6 juin dernier) mais n'amorce pas de pullback pour autant: l'indice se maintient au-dessus du palier des 14.225, ex-zénith du 11 novembre et ex-plancher du 16/11.

Un petit double-top est en formation sous 14.570 puis 14.585 les 24/11 et 2/12 et cela pourrait déboucher sur un retour rapide vers 13.600.

Mais tout sera probablement fait pour maintenir le DAX en lévitation jusqu'au vendredi 16 décembre ('4 sorcières').





Valeurs associées DAX XETRA +0.74%