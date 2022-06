Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40: nouvelle tentative de franchissement des 14.500 ? information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 15:43









(CercleFinance.com) - Le DAX40 qui avait chuté de -1,3% le 31 mai tente de renouer avec la dynamique haussière qui prédomine depuis le test des 13.380 le 9 mai (la résistance baissière oblique moyen terme avait été refranchie le 24 mai, ce qui était prometteur).

Le DAX pourrait ensuite amorcer une nouvelle tentative de franchissement des 14.575, la résistance du 30 ami et du 21 avril (intraday).





Valeurs associées DAX XETRA -0.06%