DAX40 : nouveau record absolu à 18.935, les 20.000 en vue ?

(CercleFinance.com) - Le DAX40 poursuit sa hausse funiculaire et inscrit un nouveau record absolu (provisoire) à 18.935, soit 0,2% de mieux que le précédent record des 18.892, testé durant quelques dizaines de minutes et à une unique reprise le 15 mai dernier (la vraie résistance était 18.780) nous y sommes).

Les chartistes anticipent qu'au-delà de 19.000, le DAX sera irrésistiblement aspiré vers les 20.000.

Mais l'indice a laissé 2 'gaps' béants au-dessus de 18.200 le 15 août et 17.817Pts le 13 août.







